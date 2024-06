KAVAL NIPP Anne Hathaway avaldas enda kaunite huulte saladuse

Enda hiljutises TikToki videos istub 41-aastane näitlejanna meigitoolis ja valmistub peagialgavaks fotosessiooniks. Esimese proovipildistamise järel märkab Hathaway, et ta ülemine huul näeb veidike kuiv ja väsinud välja. Selleks, et huuled taas elavamaks muuta, kasutab ta terava otsaga juuksenõela. Õrnalt juuksenõela otsaga huuli tupsutades ergutab ta niiviisi huulte vereringlust ja muudab need peatselt märgatavalt täidlasemaks. Vahemärkusena lisab ta, et kindlasti peab kasutama juuksenõela ja mitte sarnase välimusega juukseklambrit.

Samas on tähtis meelespidada, et see nipp on kõigest ajutise mõjuga ning seda ei tohiks üle 30 sekundi teha. Juuksenõela kasutades peab enda huultega õrn olema ning ei tohi liiga tugevalt tupsutada. «Kui huulest hakkab juba verd tulema, siis on teada, et oled liiga kaugele läinud», hoiatab näitlejanna.