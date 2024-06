Kriisikommunikatsiooni ekspert paljastab, miks printsess Catherine just nüüd avalikkuse ette ilmus

Sõnastus

McPhereson'i sõnul on postituses kasutatud väljendeid, mida kuningliku perekonna liikmed ametlikus suhtluses kunagi ei kasuta, kuid just need väljendid aitavad avalikkusel lihtsamini samastuda. «Need ei ole asjad, mida ütleks printsess. Küll aga kasutaks neid väljendeid Kate Middleton. See on sõnum, mis kõnetab kõiki.»

Punkt kõlakatele

Printsess kirjutas oma avalduses järgmist: «Teie kõigi toetus on minu ja Williami jaoks tähendanud väga palju ning see on aidanud meil mõlemal elu keerulisi kadalippe läbida.». McPhereson usub, et selle sõnumiga püüti erinevatele vandenõudele punkt panna. «See paneb paika vandenõuteoreetikud, kes väitsid, et printsess ei ole enam elavate kirjas ja ka need, kes spekuleerisid, et printsess viibib USAs vähiravikeskuses. Ta on Windsoris, ta on kodus ja taastub,» selgitas spetsialist.

«Nüüd see osa, kus ta mainib elu keerulisi kadalippe - ma usun, et see on suunatud summutama ka kõlakaid, mis Catherine'i ja Williami suhte kohta levisid. Ta ei räägi ainult oma haigusest, vaid kõikidest takistustest, mis neil kahel on tulnud koos ületada.»

Tulevik

Mitu lõiku kõnealuses postituses kirjeldavad, millised on printsessi plaanid tulevikuks. «Seal seisab, et avalikkus näeb teda vaid siis, kui printsessi enesetunne on piisavalt hea. Ta tahab aega veeta tehes asju, mis teda rõõmustavad. Ta lisas, et hakkab tasapisi kodust töötama. See kõik annab inimestele lootust, salgamata, et võitlus haigusega pole veel läbi.»

Ühismeediasse populaarse postituse teinud kriisikommunikatsiooni eksperdi sõnul on terve printsessi avaldus täis väljendeid, mis peaksid inimestesse kannatlikkust süstima. «Selle avalduse mõte ei ole rääkida Catherine'ist, vaid teha avalikkusele ja ajakirjandusele selgeks, kuidas nemad peaksid printsessi suhtuma. Nad toovad välja kannatlikkuse ja empaatia. Selgitavad, et ta ei ilmugi tihti avalikkuse ette ning seda ei maksa eeldada. Kogu tema aeg ja energia kulub perekonna peale.»

Naise sõnul on printsess Catherine'i postituse näol tegemist osaga missioonist, millega püütakse taastada usaldust Kensingtoni palee vastu.