KAUNID FOTOD Armastatud prantsuse näitlejatar kandis Monte Carlos Eesti disaineri loomingut

«On au näha, et meie «Mona» pükskostüüm on saanud üheks printsess Sofia lemmikrõivaks,» nentis Jahilo Facebooki tehtud postituses. «Lisaks pükskostüümile kandis printsess Sofia Taani kuningliku paari auks korraldatud õhtusöögil mereväesinist kleiti nimega «Dioni»,» sõnas moelooja ja lisas, et see oli printsessile eritellimusel valmistatud.