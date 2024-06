ÕIGUSTATUD PETTUMUS? Naise otsus pulmast mitte osa võtta ajas venna vihaseks

Naine jagas oma pettumust Redditis, kui tema vend teavitas teda oma peatsest pulmast. Olles käinud isegi venna esimeses pulmas, oli ta nördinud, kui vend keelas tal kaaslasega tulla, sest tal polnud püsivat partnerit ega järglasi. «Olen kulutanud nii palju aega ja raha tähtpäevade, sünnipäevade ja muude perekondlike sündmuste jaoks koju lendamiseks. Ainult selleks, et end üksikuna, lastetuna ja ignoreerituna tunda. See mõjutab mu vaimset tervist,» ütles naine.

Pideva vaeva nägemisest tüdinenud naine otsustas vennale öelda, et ta ei taha pulmast osa võtta. Otsus vihastas venda, kuid naine kaitses oma seisukohta, märkides, et vastupidise olukorra puhul lubaks ta oma venna sõbral pulmas osaleda. «Ütlesin, et kui ta ei suuda seda väikest ohverdust mu jaoks teha, siis ma ei kavatse tulla. See ärritas teda, aga ma olen eluetapis, kus mul on kõrini sellest, et ainult mina pean millegi nimel pingutama.»