ENNE JA NÜÜD 60. juubelit tähistanud Courteney Cox rabab endiselt särava välimusega

Hollywoodi näitlejanna Courteney Cox, kes on tuntud ka filmist «Scream» ja komöödiasarjast «Cougar Town», tähistas hiljuti oma sünnipäeva. Naine mängis telesarjas «Sõbrad» Monica Gelleri tegelaskuju ja just see periood tema karjäärist on fännide mällu sööbinud.