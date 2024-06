Floridast pärit Danyelle Noble kinnitab, et vaatamata enda vanusele, pole tal mitte kunagi ühtegi poiss-sõpra olnud, vahendab New York Post. Ta ei leia, et tal oleks otseselt midagi viga, kuid kogu enda elu on ta pigem keskendunud kas koolile või professionaalsele tantsimisele. Keskkoolis käies ei kutsutud teda kunagi välja ja ka ise ei olnud ta huvitatud koolipidudel käimisest. Tol ajal tegi ta endale plaani selle kohta, mis võiks tal 10 aasta pärast saavutatud olla, näiteks abiellumine, laste saamine ja stabiilne töökoht. «Nagu näha, siis on plaan ebaõnnestunud, sest siiamaani olen vallaline,» lisab naine muiates.

Danyellei sõnul on ta väga valiv. Ta teab, mida ta tahab ning tal on kõrged standardid. Naise sõnul kasutavad paljud tema sõbrad kohtinguäppe ja lähevad kohe esimesel kohtumisel mehega ööseks koju. Tema aga ei soovi käia meestega lihtsalt selleks, et nendega magada, see pole temalik.

Varem tundis ta piinlikkust enda üle ja valetas vahekorras olemise kohta, kuid sellel teemal rohkem rääkides mõistab ta, et tegelikult pole sellel midagi viga ja paljud mehed isegi austavad tema valikut. Siiski ei ole ta kellegagi rohkem kui kolmel kohtingul käinud ja tõsises suhtes ei ole siiamaani ta veel olnud.

Danyelle on mõelnud, et võib-olla sobib talle vallaline elustiil paremini, sest majanduslikult saab ta üksinda väga hästi hakkama ja tal ei ole vaja kedagi, kes tema vabadust piiraks. Siiski ei ole ta lootust veel kaotanud: "Ma tunnen, et mu mees on teises riigis ja Ameerika ei tundu minu jaoks hetkel sobiv olevat".

Nüüdseks on naine koostanud enda jaoks 12st nõudest koosneva listi, millest kõik peavad olema täidetud, et üldse mingi suhe või vahekord kõne alla tuleks.

Danyellei 12 nõuet meestele:

Perele orienteeritud

Siiras

Heasüdamlik

Pikem kui tema

Sportliku kehaga

Meeldib reisimine

Meeldib õues aega veeta

Kartmatu

Pole varem abielus olnud

Huumor

Stabiilsus

Austab mind