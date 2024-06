FOTO Nicole Kidman saabus uue filmi esilinastusele eriti seksikas kleidis

2023. aasta intervjuus The Hollywood Reporterile tunnistas Kidman, et mood on alati midagi, mille vastu ta on tõmmet tundnud, eriti meeldivad talle klassikalised jooned mängulises võtmes, vahendab Marie Claire.



«Ma ei karda ebatavalisust. Mulle meeldib moe kunstiline pool ja mul on väga vedanud, et olen juba noorena Ameerikasse tulles saanud sõbruneda paljude disaineritega. Nüüd saan aga ise nende disainerite loomingut kanda, olla osa nende elust, kellest ma kunagi ainult unistada oskasin.»