Kehakeeleekspert märkas uuesti avalikkuse ette astunud printsess Catherine'i juures midagi tavatut

Printsessi osalemisest teatati alles reede õhtul ja see oli omamoodi üllatus, sest arvati, et ta jääb seoses ennetava keemiaraviga teadmata ajaks kuninglikest kohustustest eemale.

«Vaadates esimest fotot, kus Kate Middleton ja prints William koos tseremooniale suunduvad, kasutab Kate maskeerivat naeratust,» sõnas ta. «Ta kasutab seda selleks, et anda endast parim,» ütles Stanton, märkides, et printsess tundus pealtnäha rahulik, kuid ta ei tundnud end siiski mugavalt. «Sisemiselt tunneb ta, et ta tahab inimesi uhkeks teha, kuid tunda oli ka närvilisust – see on mõistetav.»