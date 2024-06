Uuring: Laialt kasutatav ravim võib aidata vähendada Alzheimeri tõve riski

Teadlased avastasid, et Viagra suurendas märkimisväärselt verevoolu aju väikestes veresoontes, mis on oluline, sest just väikeste veresoonte probleemid võivad viia vaskulaarse dementsuse tekkeni. Vaskulaarne dementsus on teist tüüpi dementsus pärast Alzheimeri tõbe ja see tekib, kui aju veresoontes on kahjustusi või verevool on piiratud, sageli pärast insulti.