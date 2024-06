Mees pihib: vihkan oma last, isaks saamine rikkus mu elu

Mees küsib nõu, sest enda sõnul ei suuda oma tütart armastada ning soovib, et poleks last saanud. Isaks saamiseks nõustus ta seetõttu, et tema abikaasa soovis väga emaks saada ning armastava mehena soovis ta naise õnnelikuks teha. Aga võta näpust! Paari abielu on lõhki minemise äärel ning mees süüdistab selles oma peagi kahe-aastaseks saavat tütart.

«Arvasin, et saan isarolliga hakkama ja suudan saada heaks lapsevanemaks, aga seda ei juhtunud. Ma vihkan isaks olemist. Ma vihkan, et pean koju tulles lapse eest hoolitsema. Ma ei tunne soojust või kiindumust, kui teda (tütart) süles hoian. Ma tunnen hirmu, vastikust ja vihkan seda last ning isadust üleüldse.»

Mees kirjutab Redditis, et on lapse nutu tõttu öösiti ärkvel olnud ning ei salli ka seda, et on ise oma naise tähelepanust ilma jäänud. «Mu naisel pole minu jaoks enam aega, ta pühendab iga tunni meie tütrele. Laps on abikaasa jaoks nagu kinnisidee - me ei tee enam peaaegu midagi, mis ei ole seotud lapse ega tema eest hoolitsemisega,» heidab mees oma abikaasale ette.

Nõuanded, mida mehele anti, on mõistvad, kuid tal palutakse kiiremas korras terapeudi poole pöörduda. «Sa võtsid vastutuse saada laps, aga ei tule isaks olemisega toime - otsi abi, et see maimuke üles kasvatada.» Ka tuuakse välja, et iga laps on armastust väärt.

Samuti kahtlustatakse, et mees põeb rasket sünnitusjärgset depressiooni.

Hea lugeja, mida arvad sina?