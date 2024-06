AINULT VANEMATELE Kõik, mida pead teadma, kui laps suveks tööle läheb

Vanem saab aidata last tööotsingutel ka toetava keskkonna loomisega. Lapsega tasub rääkida oma tööga seotud kogemustest ja pakkuda nõu ning julgustust tööalaste väljakutsetega toimetulemiseks. Eeskuju aitab noorele luua ka vanemate enda ettevõtlikkus – kui laps näeb, et ema või isa on tegus, siis tekib neil endil ka suurema tõenäosusega huvi uusi asju proovida.

Kui tööle kandideerimine on ametlikke kanaleid pidi, siis saab lapsevanemana aidata CV ja kaaskirja koostamisega, et need oleksid professionaalsed, läbimõeldud ja varasemaid kogemusi rõhutavad. Ka tööintervjuuks tasub harjutada, käies läbi mõned tavapärasemad küsimused ja vastused ning anda näpunäiteid, et end enesekindlalt ja asjatundlikult esitleda.