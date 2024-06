Südamlik põhjus, miks prints William abieluettepanekuga mitu aastat viivitas

Prints William ja printsess Catherine on abielus olnud 13 aastat, enne seda olid nad paar koguni kaheksa aastat. Mees ei jätnud oma armsamale abieluettepanekut tegemata mitte kahtlusest või hoolimatusest, hoopis vastupidi. Viivituse põhjuseks oli soov pakkuda naisele turvalisust ning jätta talle taganemistee.

William teadis, et tulevase kuninganna elu pideva avalikkuse surve all saab olema väga keeruline ja raske. Seetõttu sooviski ta, et Kate saaks võimaluse selle eluga tutvuda ja harjuda, enne kui ametlikult troonipärija kaasaks saab. Ta räägis ITV-le: «Tahtsin anda talle võimaluse seda elu seespoolt näha ja vajadusel taganeda, enne kui seda kõike liiga palju saab.»