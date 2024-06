MIS JUHTUS? Miley Cyrus ei soovi enam kuulsuses kümmelda

Miley rääkis aastate jooksul ühes oma kõige avameelsemas vestluses: «Ma ei ole väga aktiivne ega ei kuulu teistest artistidest ja kuulsustest koosnevasse kogukonda. Nad ei tundu minu inimesed olevat, erandiks ainult mõni artist, nagu Beyonce, keda ma tunnen juba pikka aega.»

«Ma olin 15-aastane, kui esinesin koos tema ja Rihannaga – nende hiilgavate ilusate naistega. Mul olid sel ajal veel hambaklambrid. Beyonce oli nii lahke minu vastu. Meie sõprus on sellest ajast saati aina sügavamaks muutunud.»

Miley, kes on kogu maailmas müünud kokku 55 miljonit singlit ja 20 miljonit albumit, ütleb, et ta unistab sellest, et saaks taas elada oma elu inkognito, nagu tema tegelaskuju Hannah Montana Disney sarjas. Selle asemel on ta elu pidevalt hektiline, kuna fännid jooksevad igal pool järgi, nõudes koos pilte.

David Lettermani Netflixi sarjas «Minu järgmine külaline ei vaja tutvustamist» selgitas ta: «Minu ideaalne elu oleks nagu minu telesarja sünopsis – päeval tavaline inimene, öösel superstaar.»

«Üks mu unistustest on anonüümselt maailmas ringi reisida, et saaksin jalutada ja kogeda linnu, kus ma tuuril olles olen käinud. Olla täpselt see, kes ma praegu olen, aga reisida anonüümselt,» lisas staar.