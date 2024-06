FOTOD Kes see veel on? Maailmakuulsat naiste lemmikut ei tunne enam äragi

49-aastane Hollywoodi näitleja Bradley Cooper on aastaid silma paistnud oma seksika habemega – nüüd on see aga minevik! Mehe fännid on muutusest šokeeritud ja ei suuda otsustada, kas Cooperi uut välimust on mõjutanud ainult uus habemestiil või peitub selle taga veel midagi.