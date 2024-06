ELA KAUEM Kuus igapäevast tegevust, mis aeglustavad vananemist

Bioloogilise kella aeglustamiseks on oluline juua piisavalt vett. Põhiline päevane veevajadus on umbes 30 milliliitrit kehakaalu kilogrammi kohta.

On leitud, et kohvil on mitmeid tervisemõjusid: see parandab treeninguvõimet ja mälu ning võib vähendada näiteks Parkinsoni tõve, Alzheimeri tõve, II tüüpi diabeedi ja maksahaiguste riski. Kohvi joomist on seostatud isegi suremuse vähenemisega. Liialdada ei maksa, kuid 1-3 tassikest aromaatset jooki on Sundalli väitel kasulik.