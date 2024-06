Levinud laused lapsepõlvest, mis takistavad täiskasvanutel kaalu vähenemist

Me ei mõtle nende lausete peale iga päev, kuid oleme neid lapsepõlves (liiga) sageli kuulnud. Tulevad ju tuttavad ette? Need samad fraasid takistavad meil teadlikult süüa ning võivad takistada normaalse kaalu saavutamist.

1. Söö kiiremini! Need sõnad on ilmselt kõigile tuttavad. Aga just nende pärast on meil süües sageli tuli takus ja jätame oma toidu korralikult läbi närimata. Sellest tulenevalt ei teki õigel ajal täiskõhutunnet ja lihtne on üle süüa.

2. Panen sulle multikad käima, hakka sööma! Samuti väga levinud lause. Elektroonika- ja nutiseadmete taga kaotame kontrolli koguste üle, mis juba söödud on. Uuringud kinnitavad, et inimesed söövad ekraanide taga rohkem, kui muidu.

3. Vahet pole, millest see tehtud on, lihtsalt söö! Seega sööja isegi ei saa teada, mis koostisained tema kehasse jõuavad. Selle lausega harjunud inimesed ei oska sageli märgata, mis nad söövad ega hinda läbimõeldult maitset, kogust või omadusi.

4. Enne lauast ei lahku, kui taldrik tühi on. Tõenäoliselt on see üks olulisemaid ja levinumaid lauseid, mida söömise ajal tegelikult süüa ei tohi. Kui mitu korda sul juhtunud on, et tellid kohvikus või pubis prae, tunned enne lõpuni söömist juba täiskõhu tunnet ja rammestust, kuid sööd siiski viimase raasukeseni kõik ära? See ei ole hea mõte.