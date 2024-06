KUIDAS EDASI KÄITUDA? Mu abikaasa saatis minust alasti pilte oma sõbrannadele ühel kindlal põhjusel

Ta pöördus Mumsneti poole, selgitades, et paari 15-aastase suhte jooksul on ta tundnud ennast üliõnnelikuna, hoolimata sellest, et mees oli suhte algul hasartmängu probleemide ja võlgade küüsis, millest neil õnnestus küll üle saada.

Aastaid hiljem olevat ta avastanud oma mehe telefonist pildi mehe enda peenisest. Naine oli veendunud, et mees kavatses selle saata oma naiskolleegile, kuna väidetavalt oli see kolleeg saatnud mehele pildi endast. «Kui ma küsisin talt selle kohta, siis ta tunnistas seda ja ütles, et ta oli siiski otsustanud endast pildi mitte vastu saata.»

«Ma usun seda, sest ta ilmselt pole piisavalt nutikas, et oleks kustutanud töökaaslaselt saadetud sõnumid. Aga mida ma veel avastasin, oli see, et samal ajal, kui ta oli pilti tegemas, oli ta jätnud meie kaheaastase lapse alumisele korrusele üksi söögitooli istuma, millest ta oleks saanud vabalt välja ronida. See oli tõesti raske, kuid ma andestasin talle.»

Naine rääkis edasi, et paar on vahepeal uuesti saanud suuri võlgu kaela, kuna mees kaotas töö, oli Covidi aeg ja ta oli rase. Samuti on nende seksuaalelu kannatanud märkimisväärselt, kuna mees töötab seitse päeva nädalas, et pere võlgadest välja saada.