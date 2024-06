5 ootamatut põhjust, miks granaatõuna söömine sulle kasulik on

Tänu antioksüdantidele ja põletikuvastasele mõjule võib granaatõuna tarbimine aidata paistetuse või liigesevalu leevendamisele. Uuringud näitavad, et see võib ennetada osteoartriiti (teisisõnu liigesekulumust), mis on seotud vananemise või varasemate vigastustega.