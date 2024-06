MAGAMISTOAST RESTORANI «Mul ei ole sõnu!» Ettekandja jäi šokeerival põhjusel tööst ilma

«Ma töötan ühes toredas restoranis ja ma tahan, et te näeksite, mis just uksest sisse toodi,» jätkas Bjork.

Video kogus peagi üle miljoni vaatamise ja keegi, kes väitis end olevat filmitud mees, kommenteeris, et see kummaline kohtumine oli kättemaks fantaasiajalgpalli kihlveo kaotamise eest.

Hiljem postitas Bjork järelvideo, milles ütles, et ta on video tõttu tööst ilma jäänud.

«Ma teadsin, et juhtub üks kahest asjast: kas see video ei kogu vaatamisi ja mul on kõik korras või see muutub hitiks ja mind vallandatakse,» selgitas ta Charlotte Observerile.