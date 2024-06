Kas sina juba tead? Just nii teed vahet päikesepõletusel ja ohtlikul päikesemürgitusel

Kuidas teada, et oled liiga palju päikest saanud?

USA teadlaste sõnul kogeb kolmandik täiskasvanutest aasta jooksul vähemalt ühte päikesepõletust, eriti vanuses 30 ja alla. Päikesepõletus võib lõppeda arstivisiidiga ning lisaks suurendab see nahavähi tõenäosust.

Eksperdid jagavad, kuidas eristada tavalist päikesepõletust ja päikesemürgitust, sest mõlemal juhul on tegemist liiga kaua päikese all viibimisega vähese või täielikult ilma kaitseta. Päikesepõletus ja päikesemürgitus võivad sarnaselt ilmneda, kuid viimase puhul on sümptomid oluliselt tugevamad.