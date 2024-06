Seksuaaltervise arst: paljud inimesed ei tea, et teatud ravimitel võib olla oluline mõju libiidole

Dr Krychman selgitas, et kuigi paljud inimesed mõistavad, et antidepressandid on tõhusad depressiooni sümptomite leevendamisel, ei ole kõik teadlikud, et ravimite tõhusus võib suureneda, kui neid kombineerida nõustamise või teraapiaga. Nõustamine ja teraapia võivad pakkuda täiendavat tuge ja strateegiaid depressiooniga toimetulekuks, mis võib muuta raviprotsessi veelgi tõhusamaks.

«Lisaks ei tea paljud, et mõned antidepressandid võivad põhjustada ka seksuaalseid kõrvaltoimeid, sealhulgas muutusi tupe keskkonnas, seksuaalses erutuses või orgasmi võimes.

Samas on paljud väheteadlikud ka selles, et on olemas vereanalüüs, mida nende tervishoiuteenuse osutaja saab tellida, et kindlaks teha, milline ravim on kõige tõhusam ja milline tõenäoliselt põhjustab seksuaalseid kõrvaltoimeid. See teave võib optimeerida ravi efektiivsust ja vähendada kõrvaltoimeid.»

Arsti sõnul on depressiooni ümbritsev häbimärgistus hääbumas ja seda diagnoositakse üha rohkem. Ta ütles, et rohkem inimesi pöördub abi saamiseks arsti poole, mõistes, et see on meditsiiniline probleem.

Dr Krychman leiab, et paljud võivad pidada ravimeid kiireks lahenduseks, kuid see ei pruugi lahendada psühholoogilisi või selle olukorraga seotud probleeme, mis võivad olla nende sümptomite põhjuseks.

Küsimusele, kuidas ravim võib mõjutada sugutungi, vastas dr Krychman: «Antidepressandid võivad otseselt mõjutada seksuaalse reaktsiooni tsüklit. Paljudel inimestel võib esineda muutusi seksuaalses ihas, erutuses ja orgasmi intensiivsuses (orgasmi tugevuses).»