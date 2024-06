KAS NÕUSTUKSID? Surmasuust pääsenud mees esitas naisele pöörase palve

Anonüümseks jäänud naine rääkis, et ta kallim oli hiljuti surmaga silmitsi seisnud: «Ta sõitis mootorrattaga ja pidi järsult suunda muutma, kuna koer sattus teele. Ta sõitis kraavi ja olevat näinud kogu oma elu silme eest läbi jooskmas. Keegi õnneks viga ei saanud.» Naine lisas, et ka koer jäi terveks.

«Nüüd otsustas kallim, et elu on liiga lühike ja seda ei saa raista,» jätkas naine. «Ta tahab piltlikult öeldes piire nihutada ning tüütud inimesed oma elust välja lõigata.» Naine ütles, et mees olevat töölt ära tulnud ning isegi oma kasuisalt palunud, et too enam talt raha ei küsiks.

«Ta pööras oma tähelepanu ka meie suhtele, sest tema arvates on sellel ergutamist vaja.»

Mees olevat naisele tunnistanud, et on pikalt soovinud pealt vaadata, kuidas naine teiste meestega seksib: «Tema sooviks on ise valida neid mehi ja filmides pealt vaadata. Tema arvates oleks see lõbus ja ta ütleb, et ma oleks loll, kui ma keelduks.»

«Kas tõesti...?» küsis naine murelikult. «Ta arvab, et saab niimoodi häid nõuandeid, kuidas mind pöördesse ajada ja ekstaasist karjuma panna.» Naine väidab, et mehe arvates teeks see temast parema armatseja ning see hoiaks naise huvi ta vastu.

«Ma kinnitan talle pidevalt, et mulle meeldivad asjad täpselt nii, nagu nad on, ja ma ei vaja kedagi teist, kuid ta on veendunud, et see on hea idee. Ta tahab koos klubidesse minna ja teeselda, et mina olen hetero ja tema on gei. Mina saaks teiste meestega olla, samas kui tema jääks kaineks ja hoolitseks mu koti eest.»

Mees tahtvat õhtu lõpus kõik enda koju tagasi sõidutada, et siis kõrvaltoas läbi peidetud kaamera naist seksimas filmida, vahendab Daily Star.

«Ma ei tea. Ma ei saa aru, miks kõik nii keeruline peab olema. Miks ei võiks me lihtsalt koos voodisse minna ja kõik probleemid ise ära lahendada?»