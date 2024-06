«Leidsin vanast kingakarbist oma ema räpase saladuse – see rikkus mu abielu»

Igal inimesel on omad saladused. Isegi kui te teadlikult ei lähe kellegi teise saladust otsima, võite te juhuslikult mõne sellise otsa komistada ja avastatu võib juba muuta teie elu. Täpselt nii juhtus ühe naisega, kes üritas lihtsalt sassis garderoobi koristada.

Anonüümseks soovida jäänud naine jagas oma avastust ka internetifoorumi Redditi vahendusel. Ta selgitas, et oli parasjagu koristamas oma garderoobi, kui leidis sealt ühe kingakarbi. Vaatas ta siis selle sisse ja avastas väikese USB-mälupulga. Uudishimu sai temast võitu – ta ühendas pulga sülearvutisse, et kontrollida, kas see sisaldab midagi olulist.

See, mis talle sealt vastu vaatas, jättis naise täielikult sõnatuks. «Leidsin pilte oma emast minu mehega seksimas. Ma olen täiesti muserdatud. Olen nii närvis, et ma ei mõtle praegu isegi selgelt.»

«Seal on üle 50 pildi, kus mu abikaasa ja ema seksivad. Tundsin end tuhat korda reedetuna...»

Ta suutis dešifreerida, et pildid on jäädvustatud tema ema vanas majas, mis tähendab, et afäär juhtus enne nende abielu.

Naine selgitas ka tausta: «Mu mees töötas kunagi mu ema juures, nii ma temaga ka kohtusin. Ta oli lihtsalt töötaja, see ei tulnud mulle pähegi, et neil võiks olla mingisugunegi tõmme, kuna mu ema on temast 30 aastat vanem. Ma ei tea isegi, kuidas tuleks käituda – kumbki neist ei rääkinud mulle kunagi nende koosolemisest ja pealegi oli mu ema pulmas minu üle väga õnnelik.»

Olles hädas sellise olukorraga, küsis naine nõu: «Mida ma peaksin tegema?» Ja õnneks oli inimestel suurim heameel oma nõu jagada.

Vastuseks ütles üks kasutaja: «Kui oleksin avastanud, et MINU kaaslane seksis mu vanemaga, oleksin ilmselgelt vihane ega suudaks suhet jätkata.»

Kallis Postimehe lugeja, kuidas käituksid antud olukorras Sina?