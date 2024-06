MOENÕUANNE Stilist Kristiine Lään-Vantsi: piisab vaid mõnest uuest suvisest riideesemest, mis garderoobi värskust tooks

Selleks, et rahakotis ei uluks tuul, soovitas stilist lähtuda kapselgarderoobi põhimõttest, mille põhimõte on lihtne: vähem on rohkem. «Kui on baasriided olemas, piisab ainult paarist uuest riideesemest, et sel suvel oma garderoobi täiendada. Trendid on küll toredad, kuid samas on need ka pidevas muutuses. Nii majanduslikult kui ka keskkonna peale mõeldes ei ole mõistlik iga kevad-suvi oma garderoobi välja vahetada. Piisab paarist uuest riideesemest, mis olemasolevate baasriietega kokku sobivad,» nentis Rocca al Mare keskuse stilist.