TRENDIKALT FESTIVALILE 5 olulist elementi selle aasta suveüritusteks

Käed vabaks: kott olgu vööl või üle õla

Kuigi suvel ei pea palju asju kaasas kandma, on oluline, et need üksikud väärtuslikud esemed oleksid turvaliselt enda lähedal. Kõige mugavam ja mitmete stilistide sõnul ka trendikaim valik selleks on kott, mida saab kanda kõhul, seljal või rinnal ning mis jätab käed vabaks.

Näiteks vöökotid, mis saavutasid populaarsuse 90ndatel, kadusid vahepeal pildilt, kuid on nüüd taas moes. Vöökotid on suurepärane valik nii naistele kui meestele, pakkudes mugavust ja võimaldades hoida olulised esemed alati käepärast. Veelgi trendikam valik on kanda vöökotti hoopis üle õla!

Foto: Huawei Eesti

Ole päikese all moodsalt

Palava ilmaga toimuvatel vabaõhuüritustel võib lõõmav päike osutuda parajaks väljakutseks. Ideaalne valik selliseks puhuks on kalamehe müts ehk «bucket hat», kuna vajadusel saab seda ka lihtsasti kokku voltida ja kotti pista. Need massidesse tulnud peakatted pole mitte ainult praktilised, vaid ka stiilsed. Olenemata sellest, kas valid oma riietusega sama värvi, mustri või isegi tekstuuriga mudeli, on kalamehe müts suveüritustel asendamatu.

Päikeseprillid ei ole mõeldud ainult päikese eest kaitseks, vaid need on ka oluline osa riietusest. Valides festivaliks päikeseprille, mõtle oma meeleolule ja stiilile. Klassikalised stiilid, nagu aviatorid ja wayfarerid, on ajatud ja sobivad peaaegu kõigega.