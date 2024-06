PEENISEPÕUD Hurmur tegi naisele magamistoas äärmiselt halva üllatuse

22-aastane Roxanne tutvus TJga pärast teist päeva: «TJ tekitas minus rahuololu tunde. Tundsin end kuulatuna. Ta julgustas mind, et mu eelnev kogemus oli kohutav ja kõik, mida sellega seoses tunnen, on mõistetav.» Naine paljastas UKTV dokumentaalis «Red Flag», et teda vägistati 16-aastaselt ja tal läks sellest üle saamiseks kokku kuus aastat. TJ olevat Roxanne'ile selles toeks olnud.

Roxanne otsustas pärast kahte nädalat suhtlemist mehega kohtuda. Kuigi mees osutus oodatust lühemaks, sujusid nende vestlused loomulikult. Naisele tundus, nagu nad oleks teineteist juba aastaid tundnud.

TJ, kelle tegelik nimi on Tarjit Sing, küsis kohtingu ajal, kas Roxanne oleks nõus ta isa juurde minema, et mees saaks riideid vahetada. Vaatamata sellele, et olukord tundus naisele imelik, otsustas ta kaasa minna. Roxanne'i suureks üllatuseks olevat maja kohutavalt räpane olnud, vahendab Daily Star.