PEREKONNA MUST LAMMAS Pruudi õde oli sunnitud kummalisel põhjusel laulatuselt lahkuma

«Kõik oli tore ja emotsionaalne, kuid siis otsustas ta mu üle nalja teha, kuidas ma olen perekonna must lammas, kes lõpuks ometi suutis midagi õigesti teha, kuna täitsin pruutneitsikohustusi korrektselt,» kirjutas ta kõne kohta. «Kõik naersid, aga mulle see naljakas ei tundunud.»

Naine kirjeldas postituses, et tal olid seoses vaimse tervisega paar väga keerulist aastat olnud ning olevat alles hiljuti õigele teele tagasi jõudnud. Ta jätkas: «Ma ei ole õe parima sõbrannaga kunagi hästi läbi saanud, kuid midagi sellist poleks ma oodanud. Miks oli just mind vaja õe pulmas niimoodi mainida?».

Ta lisas, et ei tahtnud pulmas stseeni korraldada ning lihtsalt vaikis pärast riivavat nalja. Pulma ajal läks ta korraks välja, mille peale õde järgnes talle ja pahandas, et solvumine polnud kohane, kuna see oli olnud süütu nali, mis polnud halvaga mõeldud.

«Üritasin uuesti sisse minna, kuid ma lihtsalt ei suutnud. Otsustasin pulmast varakult lahkuda. Mu vanemad said aru, miks ma olin pahane, kuid mu õde on mu peale vihane,» ütles ta. «Ma tunnen end lahkumise pärast kohutavalt, aga ma tunnen, et mul oli õigus, sest mul oli valus ja ma tundsin end alandatuna.»

Oma postituse järelkajastuses jagas naine, et ta isa oli pärast pulmi helistanud ning öelnud, et naisel polnud lahkumise eest vaja kellegi ees vabandada. Samuti oli ka tema vend öelnud, et nali jättis peigmehe külmaks.

Seejärel kirjeldas naine vestlust õega, kes ei lasknud tal isegi rääkida. Sellele lisaks oli kohal ka parim sõbranna, kes endiselt keeldus vabandamast.