OSCARI VÄÄRILINE? Tuntud filmistseen rikkus paari intiimelu

Rollimäng on suurepärane viis voodielule vürtsi lisamiseks, kuid seda eeldusel, et mõlemad osapooled on sellega nõus. Tegelaskuju mängimine võib pikaajalise suhte puhul anda enesekindlust uute asjade proovimiseks. Kahjuks on ühe paari suhe sattunud raskustesse, kuna mees tahab sama stsenaariumi pidevalt läbi mängida.

Abielus naine on mehe fantaasiate suhtes varem avatud olnud, kuid ta arvab, et seekord on asi liiga kaugele läinud. «Kuigi meie seksuaalelu on alati seikluslik olnud, on see viimasel ajal võtnud pöörde, millega ma ei ole rahul,» jagas ta ühismeedias.

«Mu abikaasa tahab iga kord proovida erinevaid rollimänge. Ärge saage minust valesti aru, mul pole selle vastu mitte midagi, kuid see on jõudnud selleni, et see on ainus viis, kuidas ta tahab minuga seksida.»

«Viimase paari nädala jooksul on ta «Düüni» stsenaariumile fikseerunud, kus ta kannab 3D-trükitud tiibadega aluspükse, astub vannitoast venitades välja ning vaatab mulle otsa. Samal ajal peaksin ma kandma mehaanilist kombinesooni, ütlema, kui armas ta on, ja valama šokolaadi üle kogu oma näo,» ütles naine.

«Püüdsin algul talle järele anda, arvates, et see on lihtsalt faas, aga pidevalt roteeritud stseeni läbi mängides on ühenduse loomine aina raskemaks muutunud. Nüüd tahab ta veel kolmandat isikut voodisse lisada ja see mulle ei sobi,» kurtis naine.

Asja teeb hullemaks see, et abikaasa tahab fantaasiaid välja elada ka siis, kui naisel pole selleks tuju. Naine jätkas: «Eilne õhtu oli viimane piisk karikasse. Olin pärast pikka päeva kurnatud ja tahtsin ehtsat intiimsust, kuid ta tahtis kogu seda rutiini uuesti läbi teha. Üritasin oma tundeid väljendada, kuid ta keeldus, öeldes, et see on lõbus ja ma peaksin end lõdvemaks laskma.».

«Ma ei suutnud seda enam taluda ja palusin tal magamistoast lahkuda. Ta oli haavatud ja segaduses, süüdistades mind ülereageerimises. Ta ütles, et olen igav. Aga ma ei saa kuidagi teisiti. Ma arvan, et mu tunded on õigustatud.»

Inimesed olid arusaadavalt kohkunud ja toetasid naist. Üks inimene vastas: «Kujutage ette, et osalete nädalaid spiooniseksi rollimängus ja siis öeldakse teile, et rahunege maha.».

«Seks peaks olema nauditav, aga see kõlab nii, nagu kõik sõltuks tema soovidest ja sina oled lihtsalt asi, mida kontrollida. Jube. Võib-olla ei ole ta intiimsuseks võimeline ja varjab seda rollimängu taha,» lisas teine.

Allikas: Daily Star