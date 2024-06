MURELIK EMA «Mu 6-aastane tütar ütles midagi, mis põhjustas suure pereprobleemi – ma ei kavatsegi teda parandada»

Nimetagem loo peategelast, keskeas olevat naist Anneks. Anne pöördus Mumsneti foorumi poole, et saada ausaid arvamusi selle kohta, mis oli äsja nende peres aset leidnud.

Ta selgitas: «Minu ema abiellus uue mehega, kellel on adopteeritud tütar — ta on olnud tema isa sellest ajast peale, kui tüdruk oli üheaastane. Sellel tütrel, kes on nüüd juba suur naine, on kaks last mehega, kes on vanglas.»

Ta jätkas: «Eelmisel nädalavahetusel oli ilus ilm, nii et me pidasime maha suure perekondliku grillipeo. Esimest korda tulid ka need kaks last oma emaga meie juurde. Kõik oli tore, lapsed suhtlesid omavahel ja täiskasvanud samamoodi. Ühel hetkel juhtus aga midagi, mis on olnud justkui tüliõunaks meie pere vahel viimased kaks nädalat.»

«Nimelt mängis minu kuueaastane tütar teise kuueaastase tüdrukuga, kui too küsis ta käest: «Miks sa elad koos oma emme ja issiga?» Naise tütar vastas nii siiralt, nagu üks kuueaastane ikka vastaks: «Emmed ja issid saavad beebisid siis, kui nad üksteist armastavad ja sellepärast me ka elame siin koos.» Nii teatas tüdruk rõõmsalt teisele eakaaslasele.