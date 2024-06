FOTOD «Õpetad teda strippariks?» 8-aastasele lapsele kunstküüned paigaldada lasknud ema sai ühismeedias koosa

Küünetehnik Nini jagas oma Instagrami lehel videot, kus väike tüdruk uhkeldab oma maniküüriga. Tüdruk nägi rõõmus välja, kui sirutas käed ettepoole, et juhtida tähelepanu küüntele.

Inimesed võtsid kommentaariumis kiiresti sõna ja enamik väitis, et nad ei lubaks oma lapsele kunagi akrüülküüsi – eriti taolise disainiga, vahendab The Sun.

«Kaheksa-aastane laps, kellel on dollarimärk küünte peal?» küsis üks, lisades: «Kas sa õpetad teda strippariks?»

«See on halb kasvatus,» ütles teine.

«Lastele ei soovitata enne 16. eluaastat küünepikendusi teha, sest küüneplaat on alles kasvamas ja pikendused võivad seda kahjustada. Häbi tehnikule, kes neid tegi,» nentis pahane kommenteerija.

Osa aga ei olnud kriitikaga nõus: «See ei ole teie laps. Küüned ei ole isegi pikad ja see on midagi erilist tema sünnipäevaks.»

«Minu tütred on kaks ja neli. Ausalt öeldes ei suuda ma oodata, et nad küsiksid minult ning ma saaksin «jah!» vastata,» ütles teine.

«Kõik peavad maha rahunema,» kirjutas keegi teine. «See on lapse sünnipäev. See ei tapa ega kahjusta last, kui ta kunstküüsi kannab.»