MEES NÕUAB SEKSI «Ma vihkan teda ja ma teen seda lihtsalt selleks, et ta poleks halvas tujus!»

Naine jagas suhetele fokuseeritud foorumis, et nad on pikalt suhtes olnud ning jagavad kahte ühist last. «Tal oli väga keeruline periood pärast vanemate surma, millele järgnesid probleemid vaimse tervisega. Me oleme mõlemad väga töökad, kuid enamus sissetulekust on tema poolt ning see pakub meile mugavat elu,» kirjutas naine.

Ta jätkas: «Ma tean, et ta ei ole oma töökohaga rahul, kuna tal on suur vastutus, kuid ta on seda nii kaua teinud, et suudab seda kasvõi silmad kinni teha. Siiski tunnen, et ta ei ole kunagi millegagi rahul, alati on midagi, mille üle nuriseda.»

«Ma arvan, et meil on hämmastav elu. Võlga pole, meil on toredad lapsed, perepuhkused – teeme toredaid asju ja meil on lõbus, kui oleme koos. Aga mu teine pool ei tundu kunagi õnnelik. Ta tujud võivad silmapilkselt muutuda, sest ta ei suuda kellegi teise arvamust omaks võtta. See on nii kurnav.»

Naine jätkas, et ta pole seksist juba mõnda aega huvitatud olnud, kuna mees lausa nõuab seksi ja keeldumise puhul tujutseb mitmeid päevi jutti, vahendab Daily Star.