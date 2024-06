Voodiharjumus, mis paneb suhtele põntsu – see ei ole halb seks

Eksperdid ütlevad, et voodis ninapidi telefonis olemine võib mõjuda suhtele hävitavalt.

«Põhimõtteliselt vähendad sa oma partneriga intiimsuse ja kiindumuse või lihtsalt suhtlemise võimalusi,» ütles paari- ja pereterapeut Tracy Ross HuffPostile. «See kõik on tugeva suhte jaoks kriitilise tähtsusega.»

«Kuigi vajadus päeva lõpus lõõgastuda on täiesti arusaadav, on raske eitada kahju, mida telefonis olemine võib suhetele tekitada,» ütles ta.

Psühhoterapeut Aimee Hartstein ütles väljaandele, et on ebarealistlik eeldada, et paarid kogu õhtuks täielikult nutividinatest loobuksid.

«Meeldib see või mitte, on meie telefonid siin selleks, et jääda. Telefoni ära panemine terveks õhtuks on väga ebatavaline,» selgitas ta.

«See on viis, kuidas inimesed saavad uudiseid, räägivad sõpradega ja leiavad meelelahutust. Kui paar on suhetes õnnelik, ei ole see tõenäoliselt probleem.»