Lahutusadvokaat paljastab abielude lagunemise kaks peamist põhjust

New Yorgis tegutsev maailmakuulus lahutusadvokaat James Sexton on paljastanud kaks peamist põhjust, miks inimesed lahutavad: nendeks on truudusetus ja raha.

Ekspert jagas hiljuti oma teadmisi purunenud abielude kohta Steven Bartletti podcastis «The Diary Of A CEO».

Ta selgitas, et kuigi truudusetuse puhul on sageli tegemist petmisega, on see vaid üks komponent ja seetõttu on petmise süüdistamine abielulahutuses liigne lihtsustamine.

Sexton väitis, et seksi puudumine viib tavaliselt truudusetuseni, märkides, et mehed tahavad rohkem kvantitatiivset seksi, kuid naised tahavad rohkem kvaliteeti.

«See on sama põhjus, miks porno on meeste seas populaarsem kui naiste seas - sest mehed tahavad lihtsalt asjaga ühele poole saada,» ütles Sexton.

Edukas lahutusadvokaat selgitas ka raha nüansse abielus.

«Rahal on palju pistmist võimuga. Raha on seotud kontrolliga. Raha on seotud võimalustega, turvalisusega - terve hulga asjadega, aga tegelikult ei ole asi rahas,» ütles Sexton.

«Raha on lihtsalt valuuta, millega me kaupleme, nii et minu arvates on rahaga seotud terve hulk keerulisi asju. Inimesed on ebaausad nii iseenda kui raha suhtes.»

Selleks, et lahutusadvokaadi teenuste kasutamist vältida, soovitab ta paaridel üksteisele tõeliselt tähelepanu pöörata, kirjutab New York Post.

Näitena soovitas ta, et mehed kirjutaksid oma kaaslastele pisikesi armastuskirju, et neile meenutada, kui palju ja miks nad oma naist armastavad.