FOTOD Koeralt hammustada saanud modell on oma näo taastamiseks kulutanud ulmelise summa

Californiast pärit 24-aastane professionaalne rulataja ja modell on sellest ajast peale kulutanud operatsioonidele 400 000 dollarit - kõik selleks, et oma nägu taastada.

TikTokis on tal üle miljoni jälgija, keda ta oma nakatava positiivsusega igapäevaselt inspireerib.

Hiljutises Instagrami postituses jagas Brooklinn pilti, mis on tehtud vahetult pärast seda, kui pitbull teda ründas. Pildil oli tema pekstud ja muljutud nägu. «Kuidas ma kunagi veel armastan seda, mida ma peeglist näen?» küsis ta raskel hetkel iseendalt.

Kuid naine otsustas protsessi usaldada ja loota, et kõik laabub, kirjutab Daily Star. «Ma tean, et ma näen väga erinev välja ja inimestel on selle kohta alati midagi öelda,» ütles ta.