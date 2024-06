KUIDAS EDASI MINNA? Naine luges oma mehe märkmeid ja see, mida ta sealt avastas, purustas kõik

«Isegi eile õhtul tõi ta mulle mustika-juustukoogi, mis on minu lemmik. Ta tahtis minuga jalutama minna, kuna me pole kolm päeva rääkinud, aga ma ütlesin, et olen väsinud. See on tõsi, olen iga päev varakult tööle läinud ja magama läinud enne tema kojutulekut, et vältida temaga rääkimist.»

«Eile ta veel puges öösel voodis mu selja taha ja sosistas mulle, kuidas ta mind armastab. Mina ise nutsin vaikselt. Kuidas on üldse võimalik fassaadi nii kaua hoida? Ma ei taha talle kuidagi haiget teha. Põhjus on selles, et ma kardan temaga silmitsi seista, sest tean, et kui see teema peaks välja tulema, siis küpse vestluse asemel nutaksin silmad välja. Vajasin natuke aega, et seda seedida, mistõttu otsustasin end veidi vaimselt kontrollida ja seejärel otsustada edasise tegevussuuna üle,» kirjeldas naine.

Redditi postitust lugenud inimesed olid samuti mehe käitumisest häiritud. Üks inimene jagas: «Minu isikliku kogemuse kohaselt kirjutan ma päevikutesse siis, kui mu emotsioonid on haripunktis, kui ma olen absoluutselt madalaimal tasemel, kui ma mõtlen ainult kohutavatest mõtetest, siis ma kirjutan need üles. Isegi kui ma tegelikult ei mõtle seda.»

«Ma arvan, et peaksid temaga rääkima sellest. See võib olla raske, kuid tundub, et ta tõepoolest armastab sind. Edu teile ja teadke, et olete seda väärt ja teid armastatakse!» ütles teine.