NAISE PIHTIMUS Mu kaaslane ütles mu õe kohta midagi, mis pani mind meie suhtes sügavalt kahtlema

«Nad ei rääkinud temast nagu inimesest, vaid rohkem nagu lihatükist. Mu mees lõpetas kõik need alandavad kommentaarid sõnadega «aga [mu partner] on mu eluarmastus». Justkui oleks see mõeldud asjade paremaks muutmiseks?»

Veelgi enam, Mike on alati tahtnud olla Daisyga sõber. Kusjuures tüdruk ise aga väldib Mike'iga suhtlust, kuna mees olevat liiga tüütu ja pealegi on Daisyl endal oma tüdruk, kellega ta on juba deitinud aastakese.

Naine pole veel oma elukaaslase ega õega sellest rääkinud, kuid tunneb end täiesti nõutuna, küsides netirahvalt nõu.

Mida arvavad inimesed sellest?

Üks agar kommenteerija kirjutas järgmist: «See on tõesti vastik. Ma tean, et mõned vaidlevad vastu... aga ta on keegi, keda mees on näinud väikesest saati üles kasvamas. See on tema naise õde.»

Teine lisas: «Äkki see on põhjus, miks su õde tegelikult Mike'i väldib? Mitte, et mees oleks lihtsalt tüütu, vaid võib olla lasub põhjus justnimelt selles?»

Kallis Postimehe lugeja, mida arvad antud olukorrast Sina? Kuidas peaks naine edasi käituma?