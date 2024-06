Koolilõpu kingispikker: parimad üllatajad on praktilised ja tulevikku suunatud valikud

Lihtsamaks teeb valiku tõdemus, et praktilised ja tulevikku suunatud kingitused on sageli kõige väärtuslikumad ning pakuvad emotsiooni pikemaks ajaks. Tele2 seadmeäri juht Alar Kaljo on kokku kogunud noorte seas populaarsed valikud, mis kindlasti kedagi külmaks ei jäta.

Nutitelefoniga vastu uutele seiklustele

Kui sinu lõpetaja on unistanud uuest iPhone’ist, siis Apple iPhone 13 on turvaline valik. Suurepärane kaamera, kiire protsessor, vastupidav aku – sel mudelil on olemas kõik, mida noor vajab, olenemata sellest, mida ta pärast lõpetamist edasi teha plaanib. Apple iPhone 13 telefon sobib nii koolitöödeks, meelelahutuseks kui ka reisimiseks, pakkudes usaldusväärset ja mitmekülgset kasutuskogemust.

Kui lõpetaja on aktiivsema elustiiliga, tasub kaaluda ka Samsung Galaxy A35 nutitelefoni. Sellel telefonil on Gorilla-klaasiga ekraan, mis muudab telefoni tolmu- ja veekindlaks. Tegu on hea kaaslasega sportimiseks, väljas seiklemiseks ja aktiivseks igapäevaeluks. Noorele on kindlasti kergenduseks, et ei pea muretsema võimalike seadme remondikulude pärast.

Valikus on veel taskukohasemad nutitelefonid, näiteks Xiaomi Redmi 13C. Hoolimata madalamast hinnast on tegu ikkagi kvaliteetse abimehega, millel on pika kestvusega aku, suurepärane ekraan ja suur mälumaht.

Nutividinad tõstavad produktiivsust

Kui kingisaajal on tavaks hilineda või ta vajab päeva jooksul aktiivsuseks täiendavat motivatsiooni, tasub mõelda nutikella kinkimise peale. Näiteks Huawei Watch Fit 3 nutikellal on 10-päevane aku, seega ei pea pidevalt seadme laadimise pärast muretsema. Sportimisel on sellisest kombost eriti kasu, sest nii saab samal ajal muusikat kuulata ja mugavalt oma edusamme jälgida.

Muusikahuvilistele lõpetajatele on võimalus kinkida Huawei FreeBuds 5i kõrvaklapid. Need näevad head välja, peavad kaua vastu ja on aktiivse mürasummutusega. Nendega saab lõpetaja nautida muusikat kodus teisi segamata või sügisel ühikatoas summutada taustahelisid, et õppimisele keskenduda.