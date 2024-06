Mees väitis, et naine haiseb, kuid siis selgus õõvastav tõde

Kogu asi jõudis punkti, kus ma sõna otseses mõttes palusin oma sõpradel ja pereliikmetel, et nad nuusutaksid mu kaenlaaluseid ja ütleksid mulle ausalt, kui ma haisen. Nad kõik ütlesid, et ei tunne mingit haisu. Üks pereliige ütles isegi, et ma lõhnan liiga puhtalt, nagu seebipood.»

Peagi avastas Lilly aga ootamatult tõe oma mehe kahtlase käitumise taga. Ta oli selleks ajaks väga paranoiline ega tahtnud George’iga suudelda ega kaisutada. Ühel hommikul läks Lilly õue jalutama ja George jäi koju. «Ütlesin George'ile, et tulen tagasi umbes kolme tunni pärast. Mõtlesin õele külla minna, jalgsi ja värsket õhku hingates, kui mul järsku halb hakkas. Otsustasin tagasi koju minna ja pikali heita. Muidugi ei oodanud George mind nii vara.»

Lilly naasis koju ning George pidas oma emaga videokõnet ja nad vaidlesid millegi üle kõvasti. Lilly mõistis äkki, et nad räägivad temast. George ütles emale, et ta on sellest haisumängust kõrini, sest ta suhtes pole seetõttu enam mingit intiimsust. Tema ema omakorda ütles, et ta peaks olema kannatlik, kui tahab naist enda kõrval hoida. Selgus, et George'i isa oli talle alati selliseid asju öelnud ja see olevat kindel meetod, et naine ei lahku kunagi su juurest. Naine pidi jääma igaveseks ühe mehe juurde, sest «ta tunneb end petmiseks liiga kehvana, on ainult sulle pühendunud ning alati värske ja puhas».

Lilly tunnistas, et see oli vastik ja ta oli vihane, et George seda alatut tehnikat tema peal proovis, kirjutab Bright Side. «George ei tea veel, et ma asjale jälile sain. Ma tahan lahutust, kuid tahan enne kätte maksta. Ma tean, et paljude inimeste jaoks ei oleks George'i tegevus lahutuseks tõsine põhjus, kuid ma lihtsalt ei kujuta ette, et elaksin oma ülejäänud elu inimesega, kes rakendab «haisumängu» naise peal, kes armastab teda kogu südamest.»