ÕELUTSEJATE KÜÜSIS Miss Alabama tiitli võitnud pluss-suuruses kaunitar võitleb kriitikaga

«Ma arvasin, et see on iludusvõistlus,» loobiti kriitikanooli ühes kommentaaris. «Seda siis peetaksegi Alabamas atraktiivseks?» küsiti teises.

Teised olid sõbralikumad, näiteks Tracie Stephens-Brooks ütles: «Sellel noorel naisel on kullast süda ja ta ulatab kõigile abivajajatele käe. Kaunis diiva, kellel on stiili, iseloomu ja väärikust,» kirjutati ühes toetavas kommentaaris. «Palju õnne Alabamale ja sellele kuningannale!» lisati teises.

Nüüd on ta otsustanud, et ei lase karmil kriitikal end tagasi hoida ja valmistub hoopis riiklikuks finaaliks, mis toimub Floridas, kirjutab Daily Mail.

«Olen aus, see kriitika läks korraks hinge,» lisas ta. «Sõnad võivad haiget teha, isegi kui need on internetis. Ma olen alati tahtnud levitada positiivsust ja see võistlus andis mulle võimaluse seda teha,» rääkis naine.