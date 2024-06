Netist tellitud riided jäävad koju seisma? Siin on sulle lahendus!

Solarise keskuse turundusjuhi Kristin Lepiksoni sõnul sündis uuenenud pakiautomaatide ala soovist lahendada probleem, kui kodus avastad, et netist tellitud riideese ei sobigi ning tuleb see pakiautomaati tagasi viia.

«See on see tüütu tunne, kui avastad kodus peegli ees, et netist tellitud riideeseme tegumood ei sobi või rinnust pitsitab ja tihtilugu jääb see kas ajanappusest või laiskusest lihtsalt koju seisma. Uue pakiautomaatide alaga leidsime sellele murele lahenduse ning lisasime juurde nii riietuskabiini kui pakkimisala, et klient saaks riideeseme selga proovida, peegli ees tiiru teha ja kui vaja, siis teibiga pakk uuesti kinni panna ning pakiautomaati tagastada. Ikka selleks, et säästa oma aega ja närve,» ütles Lepikson.