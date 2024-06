Need 2 tegurit ennetavad lahkuminekut kõige tõhusamalt

Saa aru, et partner ei ole mitmes mõttes sinu moodi. Ära sunni teda elama sama elu, mis sul on. Austa seda, et partner on erinev ja naudi elu koos nende erinevustega. Probleem on selles, et me ei näe inimesi sellistena, nagu nad on, vaid nagu meie oleme. See tekitab raskusi. Seega peame nägema neid sellistena, nagu nad on ja mõistma, et nad ei tee midagi sellepärast, et üritaksid sind endast välja ajada.