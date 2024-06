Üheksa-aastane poiss elas kaks aastat üksi, nii et keegi ei teadnud

Ka hüljatud lapse naabrid ei märganud midagi – nad uskusid, et poisi ema elab temaga, ehkki mõnikord tõid nad talle süüa. Naaber rääkis uudistes: «Minu jaoks oli see normaalne, et ema ootab teda. Mul polnud aimugi, et ta on üksi kodus.»

Uudistes oli ka juttu, et üksildane poiss toitis end enamasti kookide ja konservidega, samuti näppas ta tomateid naabri rõdult. Poiss elas tükk aega ilma kütte ja elektrita ning magas kolme teki all. Mõnikord pidi ta end külma veega pesema.

Ka poisi kaasõpilased ei kahtlustanud midagi, vaid arvasid, et ta hoiabki omaette. Nagu üks neist ütles: «Ta rääkis sõpradele, et sõi üksi ja sõitis üksi bussiga. Ta ei käinud õues, vaid oli kodus.»

Möödus tükk aega, enne kui ametnikud asja uurima tulid. «Kohtusin tema emaga 2022. aasta mais,» rääkis Nersaci linnapea Barbara Couturier intervjuus. «Ta tuli meile rääkima, et tal on rahaprobleeme ja me andsime talle neli toidutalongi, kuid ta võttis nende asemel mõned töödeldud toiduained, mis tekitas minus kahtlusi. Mõned elanikud olid mulle rääkinud, et seal pidavat laps üksi elama, nii et ma panin need kaks asja kokku ja helistasin politseisse.»