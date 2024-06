KUIDAS KÄITUKSID? Mehe pihtimus: kallima veider saladus pööras mu elu pea peale

Öeldakse, et sa ei tunne kedagi päriselt enne, kui oled temaga koos elanud. Kuigi mõnda partneri veidrust on täiesti võimalik taluda, siis teised omapärad võivad mõnikord liiast olla. Ühel mehel läks jupp aega enne, kui ta ühte oma kallima veidrust märkas. Mehe jaoks oli see aga niivõrd šokeeriv avastus, et ta pöördus oma murega Redditisse.

«Kas teil on midagi, mida sinu partner teeb, aga mis on sinu meelest kohutavalt kummaline?» küsis mees populaarses postituses.

«Ma avastasin hiljuti, et kui mu kallim võileiba teeb, siis ta määrib võid ainult ühele leivaviilule, mitte mõlemale. See on pannud mind kahtlema, kas ma olen imelik, et olen harjunud mõlemale leivale võid määrima või olen mina normaalne ja tema on friik?»