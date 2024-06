SUUR GALERII Eesti moe koorekiht kogunes Tartus

Päeva esimeses pooles kohtusid disainerid moe valdkonna professionaalide ja edasiostjatega, et tutvustada rahvusvaheliselele publikule parimat Eesti disaini ning päeva teisel poolel olid uksed avatud kõigile.

Showroomis toimuval paneeldiskussioonis, kus osalesid rahvusvahelised eksperdid Marlo Saalmink, Simona Severini, Floriana Ferraise ja Donato D`Aprile ning disainerid Ülle Pohjanheimo, Oksana Tandit, Milli Maire ja Tanel Veenre, keskenduti moe tulevikutrendidele ja arutleti moe jätkusuutlikkuse üle. Kõne all olid moedisainerite tänane olukord Euroopas, nende ees seisvad raskused ja tulevikuväljavaated. Soovituste seas disaineritele, toodi välla, et trendide järgimise aeg on möödas. Selle asemel kutsuti neid üles olema autentsed oma loomingus ja keskenduma ainulaadsete lugude jutustamisele.