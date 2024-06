ENNE JA PÄRAST FOTOD Valus lahkuminek andis mehele tõuke täielikuks muutumiseks

Üks noormees näitas hiljuti ühismeedias, kui palju kallimast lahkuminek teda muutis –tundub, et see on andnud talle täiesti uue hingamise!

Mees jagas oma uskumatu muutuse teekonda Redditis. «See on minu teekond pärast lahkuminekut. Juuste ja kaalunumbri muutus on veidi rohkem kui aasta pikkuse töö tulemus,» kirjutas ta.

Mehe postitust on kommenteerinud sajad inimesed, ikka selleks, et talle öelda, kui suurepärane ta välja näeb, sest nende arvates on selline muutus hämmastav. Mõned isegi väitsid, et ta näeb kuni 10 aastat noorem välja!