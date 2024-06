TULEB TUTTAV ETTE? Varajased voodielu hoiatusmärgid, mis võivad suhte rikkuda

Iga mees peaks teadma, et sinu nõusolek peab olema tahtlik ning tingitud sinu enda soovidest. Iga seksuaalelu etapi puhul peaks ta veenduma, et sa oled valmis edasi liikuma. Kui sa pole kindel, aga ta ei aktsepteeri seda või üritab sind pehmeks rääkida, siis parem paki oma asjad kokku ja lahku enne, kui asjad ohtlikuks kisuvad.

Sa võid olla nõus temaga seksima, aga kui ta vajab liiga vara lisastimulatsiooni teie ühise voodielu alguses, siis tekib küsimus, et mida peaks ta vajama aastate pärast, mil seks on ettearvatavaks muutunud? Samuti võib see viidata sellele, et ta ei hooli sinu seatud piiridest ning mugavustsoonist.

Kui mees armub sinusse ja ta hindab kõiki su omadusi, siis oled sa tema jaoks asendamatu, mis siis, et ilusaid naisi on kõikjal. Mehed, kes vaatavad naisi ainult välimuse järgi, võivad sind väga kiiresti asendada kellegi teisega, kui su välimus peaks ajas muutuma. Pinnapealsusest tasub eemale hoida.

Kerge ebamugavustunne on algul normaalne, kuid seksist rääkimisest loobumine pärast mingit perioodi võib viidata sügavamatele probleemidele. Konservatiivne ja religioosne kasvatus või hilises eas süütuse kaotamine võivad tekitada temas ebakindlust. Siinkohal on tähtis aru saada, et ühise voodielu tähtsaim osa on avatud ja aus kommunikatsioon –see on parim viis teie seksuaalprobleemide lahendamiseks. Kui ta pole sellega nõus, siis teie probleemid võivad ajaga halveneda.