«Bridget Jonesi» staar toimetati haiglasse: see on täielik katastroof!

Näitlejad olid õnnetuse momendil oodatud Londonis asuvasse Petersham Nurseries restorani, et filmida olulist aiapeo stseeni. «See on täielik katastroof,» ütles üks siseringi liige.

«See kõik on olnud nii laastav kogu näitlejaskonnale ja kõigile töötajatele,» lisas üks allikas. «Nad pidid filmi mõned kõige olulisemad stseenid üles võtma ja siis tabas neid see tagasilöök pärast väga halba õnnetust.»

«Nende stseenide filmimine ei pruugi uuesti alata enne juulit, ajakava on sassis. Aeg on väga piiratud, kuna A-nimekirja staaride endi ajakava on niigi tihe. See on katastroof.»