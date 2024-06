VIDEO «Polegi midagi seljast võtta!» Silmatorkav pruutkleit ajas netirahva leili

Kõnealune video on Facebookis praeguseks kogunud 11 miljonit vaatamist ja peaaegu 9000 kommentaari. Video all olevad kommentaarid esindavad aga täielikke äärmusi: ühed kiidavad pruuti julge valiku ja tohutu enesekindluse eest, teised arvavad aga, et naine ületas oma kleidivalikuga igasugused hea maitse piirid.

«See ei ole pulmakleit, vaid omavahel kokku õmmeldud riidetükid! Ta peaks olema riietatud selliselt nagu ta oma abielu tulevikus ette kujutab - see kleit näitab, et ta ei ole abieluks üldse valmiski! Inimesed ei tea, et nii, kuidas lähevad pulmad, läheb ka abielu - sellepärast on ka nii palju lahutusi,» pahandatakse kommentaariumis.

«Ei ole minu valik, aga see on nende pulm ja see ei ole kellegi asi - kui ta tunneb end hästi, siis on see kõik, mis loeb - ja kui aus olla, siis inimesed, kes selle üle nurisevad, on liiga hirmul, et isegi kaaluda millegi sarnase kandmist - nii et jätke nad rahule ja minge oma eluga edasi,» poetatakse pahandamise vahele ka positiivne tagasiside.