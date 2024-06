Armastatud raadiohääl Pille Minev: oma akusid laen nii lusti kui ka täieliku vaikusega

Kiire elutempo juures on oluline end tundma õppida ja tegeleda asjadega, mis rõõmu ja rahu pakuvad. «Olen aru saanud, et mind kohe tõmbab meie maakodusse. Maal elades on hoopis teine elurütm – rahulikum, vaiksem. Oskan elada seal justkui pisikeses paralleelmaailmas, kus mõtted tiirlevadki peamiselt koduste tegemiste ümber,» sõnab Pille Minev. Rahu säilitamisel mängib kindlasti rolli oskuslik piiride kehtestamine. «Olen siiani suutnud hoida joont, et arvutit ma maakoju ei võta ja telefonilevis ma pole. Uudiseid kuulen raadiost ja sellest piisab,» lisab ta.

Looduses käib Pille igapäevaselt, linnas või maal, sest pere koer on maal kasvanud ja harjunud suurte metsaringidega. Erinevaid matkasid ja retki võtab ta ette tavaliselt suurema seltskonnaga. «Mul vist ongi nõnda, et ühel hetkel naudin väga seltskondlikku lusti ja siis aeg-ajalt pean kõige ja kõigi eest peitu pugema,» sõnab ta.

Pille sõnul on väga põnev tutvuda uute paikadega ja ta on veendunud, et avastamist jagub igasse Eesti otsa. «Eestimaa on küll väike, aga uusi kohti saab avastada lõputult. Näiteks Hiiumaale minnakse enamasti nautima mere lähedust, kuid paljud ei pruugi teada, et keset saart on mõnus Kapasto matkaonn, kus saab magada, liikuda matkaradadel ja näha saare mitmekesisust täiesti teise nurga alt.»