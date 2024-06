MAAGILINE KOGEMUS Mari Kalkun ja Henessi Schmidt lõid koos midagi, mis paneb hinge helisema

Antud projekti raames on Henessi Schmidt tegemas lavastaja debüüti. Kontsert-lavastused on põimitud Mari Kalkuni auhinnatud viimase sooloalbumi «Stoonia Lood» lugudega, mis aitavad avastada täiesti uusi kõlamaailmu ning lasta lahti kindlapiirilisest lauluvormist. Need kutsuvad vaatajat suunama pilku oma juurte, sügavamate mõtete ja metsakohina poole. Avama endas sellist kuulamist ja tähelepanu, mis lubab ajal kaduda ning muusikal luua just seda, mis parasjagu ellu ärkama peab.

«Olles ise Mari Kalkuni suur austaja, siis lavastajana olen püüdnud mitte liiga palju teha, vaid toetada seda, mida olen ära tundnud Mari lugudes – ürgset ja päris olemist, aeglust, looduse kuulamist ja seal molutamist, mängimist. Ja muidugi maagiat! Soovin inspireerida inimesi loodusega koos olema ja märkama seal iseendani ulatuvaid juuri. Ohtu mõisa park ja selle olustik toob suurepäraselt esile Mari lugude müstika ning võimendab neid parimas võtmes,» räägib Henessi Schmidt.

«Esiteks on sellised, loomulikul moel sündinud koostööd, kus algtõuge tuleb loomingust, mulle kõige südamelähedasemad – seal pole midagi pingutatut, vaid on vastastikune austus üksteise loomingu vastu. Henessi puhul olen just niimoodi tundnud! Mulle meeldib Henessi mänguline ja ruumi jättev lähenemine kogu protsessile,» ütleb Mari Kalkun.

«Minu muusika on aegade algusest olnud loodusega väga seotud, seega kuhu mujale see võiks sobida paremini, kui puude alla, järve äärde. Õigupoolest olen salamahti just sellistest kontsertidest unistanud ja nüüd saab see teoks! Koos kõige sellega, mida loodusel ja Henessil on lisaks minu muusikale pakkuda,» lisab ta.

Ettevalmistused nädalavahetuseks on täies hoos. Foto: Henessi Schmidt

Sündmused saavad ka kaunilt erilise valguslahenduse valguskunstnik Rene Jõhve käe läbi.

Ohtu mõis avab oma väravad mõlemal õhtul vaatajatele juba kell 19.00, pakkudes võimalust lopsakas pargis rahulikult aega veeta ja vaikselt omailma sukelduda – märgata ürgset salapära ja maagiat vaikuses, puusahinas ja lihtsates asjades. Avatud on ka mõisakohvik. Kontsert-lavastus algab kell 21.00 – päikese loojumise ja kuutõusu aegu. Õhtu lõpus on oodata ka tule praksumist ning esivanemate kombel lõkke ümber istumist.